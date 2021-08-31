Город-миллионник может появиться после объединения Владивостока и Артема

Объединение Владивостока с Артемом и строительство нового города-спутника позволит создать первый мегаполис на Дальнем Востоке.

Город мог бы называться Спутник, так как это имя уже известно во всем мире после первого запуска искусственного спутника Земли в октябре 1957 года в СССР. У Владивостока есть все для того, чтобы стать третьим в России по привлекательности после Москвы и Санкт-Петербурга по всем параметрам. Об этом заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

По словам главы Минвостокразвития, проект планируют реализовывать при поддержке ВЭБ.РФ. В нем также будет участвовать его дочерняя структура «ПроГород», а также правительство Приморья и Корпорация развития Дальнего Востока. Об этом информирует РБК.