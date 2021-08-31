Китайские эксперты назвали возможную причину появления коронавируса в Ухане

Коронавирус мог попасть в Ухань через замороженные полуфабрикаты. Такую версию назвали эксперты китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Эксперты провели эпидемиологические исследования в Пекине и Даляне, где летом 2020 года фиксировали эпизодические вспышки COVID-19. Они выяснили, как туда мог проникнуть коронавирус.

«Вирус был завезен из других стран или регионов через транспортировку в холодной цепи», — подчеркнул представитель CDC Ма Хуэйлай.

В Ухань, по мнению исследователей, инфекция могла проникнуть тем же путем. Такое же предположение ранее высказали посетившие этот китайский город эксперты ВОЗ. Их доклад был опубликован в марте нынешнего года. В нем фигурировали охлажденные продукты. Приоритетной версией они при этом сочли передачу коронавируса человеку от летучих мышей.