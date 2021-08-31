Гражданам ЕС запретили туристические поездки в США

Власти Евросоюза исключили США, Израиль, Ливан, Черногорию, Северную Македонию и Косово из списка разрешенных для необязательных поездок стран.

Отмечается, что необязательными поездками считаются все виды туризма. Странам ЕС самостоятельно разрешено регулировать ограничения для перемещения в другие страны полностью вакцинированным людям. Об этом заявили в Совете ЕС.

Сейчас граждане стран-членов Евросоюза могут посетить 17 государств, среди которых Армения, Азербайджан, Молдавия, Украина, Австралия, Новая Зеландия и другие. В перечне стран эпидемиологическая обстановка считается неопасной. Евросоюз также готов открыть границы для жителей Китая, но только на условии взаимности.

Власти КНР на данный момент не готовы открывать границы с ЕС, так как в европейских странах значительно больше выявляется заражений коронавирусом, чем в Китае.