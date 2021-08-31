Арестович: Киев начнет наступление в Донбассе только при особенных условиях

Украина пойдет в наступление в Донбассе только при «экстраординарных условиях», сообщил пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе Алексей Арестович.

Дипломат в эфире телеканала «Украина 24» отметил, что речь идет о городской агломерации — в ней живет большое число граждан Украины. Такое наступление может быть чревато гибелью мирных жителей, на что Киев не пойдет.

«Мы пойдем, если на нас нападут россияне, они не оставят нам выбора, тогда мы пойдем воевать и даже пойдем в контрнаступление», — заявил Арестович.

Пресс-секретарь украинской делегации отметил, что Киев предусматривает политико-дипломатическое урегулирование вместе с «прокачкой» оборонного сектора. Речи о введении миротворцев пока не идет, заявил он. Из-за режима прекращения огня война за «серую зону» не ведется, добавил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по ситуации в Донбассе.