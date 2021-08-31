Протасевич отверг обвинения в неонацистских взглядах

Белорусский журналист Роман Протасевич отрицает наличие неонацистских воззрений, несмотря на службу в украинском батальоне «Азов».

Протасевич участвовал в конфликте в Донбассе, находясь в рядах националистической группировки, не считая себя неонацистом. По словам сооснователя признанного экстремистским в Белоруссии Telegram-канала Nexta, он придерживается правоцентристских политических взглядов. Об этом Протасевич рассказал в интервью для «Страна.ua».

Журналист также поделился взглядами на политическое место Белоруссии. По словам Протасевича, страна должна оставаться нейтральным государством, не вступая в союзы ни с Западом, ни с Востоком. Журналист из Белоруссии также отметил, что сегодня политическая ситуация складывается так, что ближайшее время страна будет сотрудничать с Россией.