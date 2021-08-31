Арестович объяснил нежелание Украины закрыть границу с Россией

Украине невыгодно закрывать границу и разрывать торговые отношения с восточным соседом, считает пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.

Арестович напомнил, что Россия остается пятым по объемам торговли партнером Украины. По его словам, в мире подобная ситуация не является «чудом». В качестве примера он привел Ирак и Иран, которые не разорвали дипломатические отношения, несмотря на длившийся 80 лет конфликт.

В эфире телеканала «Украина 24» Арестович отметил, что Киев движется к уменьшению «зависимости от России». Когда-то РФ была первым по объемам торговли партнером Украины, заключил Арестович.

Российско-украинские отношения значительно ухудшились в 2014 году после произошедшего на Украине госпереворота и начала конфликта в Донбассе. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве во внутренние дела страны. Россия отвергает подобные обвинения украинской стороны.