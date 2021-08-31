Протасевич назвал причину посещения Майдана

Журналист из Белоруссии Роман Протасевич отправился на киевский Майдан не в качестве представителя СМИ. Он был сторонником протестующих жителей Украины.

Один из основателей Telegram-канала Nexta, который признан Минском экстремистским, сообщил, что было бы глупо опровергать тот факт, что он поддерживал киевские протесты. Результаты Майдана являются отдельной темой для беседы, однако в тот момент он думал, что делает все правильно.

Протасевич подчеркнул, что люди протестуют, выражают собственное мнение, добиваются своих прав и свобод, а также пытаются выбрать будущее. По словам белорусского журналиста, слово «Майдан» стало нарицательным, однако в самом начале было движением на запад, а не на восток.

Недавно журналист также вспомнил события Майдана. Во время тех протестов он оказался в конфликте, в котором его избили до потери сознания. Побои нанесли сотрудники «Беркута».