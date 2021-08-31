Небензя рассказал, почему Россия не голосовала по резолюции СБ ООН по Афганистану

Россия воздержалась от участия в голосовании по резолюции Совета Безопасности ООН по Афганистану из-за игнорирования ее авторов принципиальных озабоченностей Москвы.

Представители России предлагали включить в резолюцию пункт о негативном воздействии на Афганистан массового вывоза ценных специалистов и блокировки финансовых активов, так как страна не сможет эффективно развиваться и достигать поставленных целей. В доклад не были внесены подобные инициативы. Об этом постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил на заседании СБ ООН.

По словам Небензи, авторы резолюции также не отметили в докладе предложение осудить действия группировок «Исламское государство»1 и «Исламское движение Восточного Туркестана» (обе являются террористическими организациями, запрещенными в России). Он отметил, что в резолюции осудили только группировку «Исламское государство в Хорасане» (ответвление «Исламского государства»).

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации