Трамп призвал вернуть или разбомбить американское оружие в Афганистане

Американские власти должны потребовать вернуть все дорогостоящее оборудование у талибов. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп.

По словам Трампа, движение «Талибан»1 (является террористической организацией и запрещено в России) должно вернуть все оборудование и вооружение, которое стоит 85 млрд долларов. Он отметил, что в случае невозврата техники необходимо силой ее забрать или разбомбить.

Талибы 15 августа заявили, что захватили столицу Афганистана и взяли под контроль все пограничные пункты страны. В стране происходит эвакуация дипломатов и военных США, он также помогают покинуть страну иностранцам и местным жителям. Глава Белого дома Джо Байден ранее заявил о завершении военной миссии в Афганистане.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации