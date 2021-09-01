Марков: сравнение Шойгу ВСУ с армией талибов* вызвало сенсацию на Украине

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу попал точно в цель, когда сравнил украинскую армию с армией талибов* (членов запрещенной в России радикальной группировки), об этом можно судить по той бурной реакции, которая последовала на слова российского министра в Киеве.

Такое мнение в личном Telegram-канале высказал российский политолог, глава Института политических исследований Сергей Марков, комментируя выступление министра обороны России Сергей Шойгу в передаче «Соловьев Live».

В частности, министр, сравнивая в разговоре с журналистом Владимиром Соловьевым уровень военного оснащения армии радикального движения «Талибан»1*, захватившего власть в Афганистане, и украинских вооруженных сил из расчета на тысячу военнослужащих, отдал пальму первенства талибам*.

На Украине эта оценка вызвала бурную реакцию, отмечает Сергей Марков.

По словам политолога, в кулуарах украинских военных ведомств мнение Сергея Шойгу о том, что армия талибов* вооружена лучше вооруженных сил Украины, вызвала серьезную тревогу и беспокойство, в то время, как в украинских СМИ оно произвело эффект разорвавшейся бомбы.

«В Украине это заявление вызвало сенсацию. Не понятно почему, но стало тревожно. Им стало», — отметил в своем Telegram-канале Сергей Марков, который также предположил, что Киев просто боится посмотреть в глаза правде.

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Напомним, ранее в Пентагоне подтвердили, что в результате спешного ухода американского военного контингента из Афганистана, в руки движения «Талибан» попало большое количество американского современного оружия и военной техники общей стоимостью на 85 миллиардов долларов.

* «Талибан», талибы — радикальное движение, деятельность которого запрещена в Российской Федерации решением Верховного суда, и его последователи.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации