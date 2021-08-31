Баранец: беспилотник «Охотник» стал новым словом в российском боевом авиастроении

Созданием новейшего беспилотника С-70 «Охотник» Россия завершает цикл выпуска БПЛА всех необходимых классов: легкого, среднего и тяжелого ударного.

Об этом в беседе с информационным агентством «Народные новости» рассказал военный обозреватель издания «Комсомольская правда» Виктор Баранец, комментируя мнение американского эксперта Марка Эпископоса, который ранее заявил, что новый российский беспилотный летательный аппарат С-70 «Охотник» станет серьезной угрозой для НАТО.

Виктор Баранец с этим мнением согласился, и отметил, что БПЛА «Охотник» представляет собой новое слово в боевом авиастроении РФ.

Тяжелый ударный беспилотник С-70, по словам Баранца, представляет собой беспилотный летательный аппарат, созданный по схеме «летающее крыло» с применением «стелс»-технологий снижения заметности.

Управление БПЛА С-70 будет осуществляться через истребитель пятого поколения Су-57, добавил обозреватель «КП», отметив при этом, что пока Россия не раскрывает истинные характеристики нового летательного аппарата. А значит этому беспилотнику еще предстоит пройти очень серьезную проверку в реальной боевой обстановке.

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«У «Охотника» заявка действительно очень серьезная — это тяжелый ударный беспилотник, который давно разрабатывается. Возможно, что «Охотник» будет использоваться в связке с Су-57, который будет играть роль командного пункта и вести целую стаю «Охотников» на цель, — сообщил Баранец. — При этом, после появления «Охотника» Россия завершила цикл создания беспилотных летательных аппаратов всех необходимых классов: А — легкий, Б — средний, В — тяжелый ударный».

Новый российский ударный беспилотник содержит в себе все лучшее, чем на данный момент располагает авиационная оборона РФ, подчеркнул собеседник издания. При этом он напомнил, что события в ходе военных конфликтов последних лет наглядно продемонстрировали возросшую роль беспилотных летательных аппаратов на войне.

А Россия, по словам Баранца, успешно разрабатывает не только беспилотники для нанесения ударов по противнику, но и беспилотные летательные аппараты, способные сыграть роль воздушного камикадзе.

«Это фактически будут беспилотники, которые будут работать против роев вражеских беспилотников. Такие беспилотники сами будут определять цель. Причем до сегодняшнего момента беспилотники существовали на уровне идеи, а сейчас они существуют уже в железе», — подчеркнул Виктор Баранец в заключение беседы.

Федеральное агентство новостей / Равид Гор

Напомним, 30 августа, газета «Известия» сообщила, что в преддверии крупнейших стратегических учений «Запад-2021», которые пройдут в сентябре, военнослужащие Западного военного округа тренируются запускать беспилотники «Орион» и «Форпост» с грунтовых аэродромов и автомобильных дорог. Отработка данных тактических приемов, как отмечают журналисты, позволит операторам БПЛА серьезно расширить возможности использования беспилотников.