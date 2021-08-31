Сатановского удивил мазохизм поляков, собравшихся воевать с Россией

Польские экс-политики, отставные военные и журналисты после крушения режима Гани в Афганистане в очередной раз проанализировали способность своей страны воевать с Россией, с учетом обещаний США поставить Варшаве новейшую и дорогостоящую военную технику.

Как пишет в личном Telegram-канале российский политолог Евгений Сатановский, согласно результатам анализа, польская армия, даже обладая «дорогущим американским железом», продержится в войне против России два дня, потому, что пользы от американской техники, учитывая то, где ее собираются размещать и как использовать, «будет ноль».

«Вывод: для того, чтобы воевать с Россией, Польше нужно менять руководство страны. Хотя не очень понятно, чем ее новое начальство, ежели что вдруг случится, окажется лучше прежнего», — подчеркивает эксперт.

При этом Сатановский напомнил, что аналогичный анализ, который ранее провели действующий польские военные, более лояльные к нынешнему руководству Польши, показал, что страна в войне против России сможет продержаться пять дней. Таким образом, разница в прогнозах лояльных к нынешнему польскому правительству экспертов и оппозиционных составляет три дня.

Также политолог удивился тому, что польские эксперты даже не задаются такими вопросами как: зачем России воевать с Польшей? Почему Польша никак от России не отстанет? Если уж даже Варшава понимает, что в войне с Россией Польша все равно гарантированно и быстро проиграет, почему она, вместо того, чтобы добровольно превращаться в линию фронта, не пытается держаться подальше от будущей схватки Вашингтона и Москвы?

«Карма у Польши такая, что ли? И ведь это даже без учета ядерных вооружений, которые в этой войне наверняка будут использоваться. Что за мазохизм?», — удивляется Сатановский.

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С иронией размышляя на эту тему, эксперт предположил, что, возможно, Захер-Мазох, который, хоть и не был поляком, но жил как раз на исторической польской территории, заразил все польское и восточноевропейское руководство в целом тяжелой формой психопатии.

Потому что, по его словам, массовые закупки у США военной техники и вооружений под будущий и заведомо проигрышный конфликт с Россией, которые делают не самые богатые и процветающие страны Европы, это либо проявление редкостной глупости местных политиков и сумасшедшей коррупции, либо результат невероятного успеха американского маркетинга и лоббирования, либо очень «тяжелая форма интеллектуального извращений». А возможно это смесь всего вышеперечисленного, отмечает Сатановский.

Ведь, как отмечает политолог в заключение, Польшу уже столько раз делили, но ее начальство так ничему и не научилось.