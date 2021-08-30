Американцы больше не контролируют аэропорт Кабула

Вашингтон больше не контролирует воздушную гавань в столице Афганистана Кабуле.

Соответствующей информацией поделилось федеральное Управление гражданской авиации. Пентагон заявил, что США завершили вывод американских военных и операцию в Афганистане. В сообщении также сказано, что экипажам самолетов необходимо проявлять чрезвычайную осторожность.

Недавно представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал переход кабульского аэропорта под контроль боевиков «Талибана»1 (террористическая организация, запрещенная в России). По его словам, что ООН не вовлечена в обсуждение о работе воздушной гавани. Он понадеялся, что боевики движения смогут обеспечить безопасность аэропорта и создать среду, при которой он сможет нормально функционировать.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации