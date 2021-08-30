Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Протасевич рассказал об избиении «Беркутом» на Майдане

Протасевич рассказал об избиении «Беркутом» на Майдане

Белорусский журналист Роман Протасевич рассказал, как бойцы спецподразделения МВД Украины «Беркут» избили его во время Майдана в Киеве.

Один из основателей Telegram-канала Nexta (признан экстремистским в Белоруссии) дал интервью порталу «Страна.ua», в котором вспомнил визит в Киев в 2013 году. Молодой человек отметил, что ходил между баррикадами и контактировал с протестующими и силовиками.

В один момент на Лютеранскую улицу начали стягиваться бойцы «Беркута», началась давка. Когда силовики раскрыли щиты, в образовавшийся узкий коридор «толпа начала просто вываливаться», сообщил Протасевич.

Журналист тоже попал в этот проход. Там его стали избивать сотрудники «Беркута». Молодой человек упал на мостовую и получил удар ногой в лицо. Протасевич признался, что потерял сознание и очнулся лишь в машине скорой помощи.