Протасевич рассказал об избиении «Беркутом» на Майдане

Белорусский журналист Роман Протасевич рассказал, как бойцы спецподразделения МВД Украины «Беркут» избили его во время Майдана в Киеве.

Один из основателей Telegram-канала Nexta (признан экстремистским в Белоруссии) дал интервью порталу «Страна.ua», в котором вспомнил визит в Киев в 2013 году. Молодой человек отметил, что ходил между баррикадами и контактировал с протестующими и силовиками.

В один момент на Лютеранскую улицу начали стягиваться бойцы «Беркута», началась давка. Когда силовики раскрыли щиты, в образовавшийся узкий коридор «толпа начала просто вываливаться», сообщил Протасевич.

Журналист тоже попал в этот проход. Там его стали избивать сотрудники «Беркута». Молодой человек упал на мостовую и получил удар ногой в лицо. Протасевич признался, что потерял сознание и очнулся лишь в машине скорой помощи.