Новый маршрут поставок газа из России в Венгрию раскритиковали в Киеве

Новый маршрут поставок газа из России в Венгрию «не может быть дешевле украинского». Об этом заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

Макогон раскритиковал новый контракт поставок газа из России в Венгрию, согласно которому транзит будет осуществляться не через Украину, а через Турцию, Болгарию и Сербию. Об этом руководитель компании написал на странице в Facebook.

По мнению Макогона, новый документ был составлен якобы по политической, а не экономической целесообразности. Напомним, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто провел переговоры с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, по итогам которых стороны заключили соглашение о поставках газа в течение 15 лет. Сийярто отметил, что новый контракт позволит Венгрии закупать газ «по гораздо более выгодной цене, чем по контракту, срок действия которого истекает».