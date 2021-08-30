Медиахолдинг Afrique Media опубликовал на YouTube-канале российский боевик «Шугалей» с французским дубляжем.

Фильм за неделю посмотрели уже более трех тысяч человек. Пользователи в комментариях пишут, что им очень понравился захватывающий сюжет кинокартины и его персонажи, вызывающие сопереживание. Многие отметили, что в Африке особенно близка история блокбастера о человеке, который может пострадать за правду. Об этом информирует Федеральное агентство новостей.

Напомним, что сюжет фильма раскрывает зрителям историю социолога Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана. В мае 2019 года их задержали во время работы в Ливии. Россияне проводили социальные исследования от Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ).

«Он молодец. Мне очень понравилось, что его интересовало именно мнение обычных людей. Нас редко спрашивают, чего мы хотим. А нам много-то и не надо, мы просто хотим жить в мире. И ливийцы хотят жить в мире, а Шугалея за это в тюрьму посадили и мучили», — комментирует один из пользователей Сети.

Зрители также выразили соболезнования ливийцам, попавшим в такую сложную ситуацию и страдающим из-за политики. Комментаторы уверены, что помощь России могла бы ускорить процесс восстановления мирной жизни в Ливии.