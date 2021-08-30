Сенатор Цеков поставил на место украинского политика после слов о «возвращении» Крыма

Украина в обозримом будущем не станет самой развитой страной Европы, а Крымский полуостров будет вечно в составе Российской Федерации, заявил сенатор Сергей Цеков.

Таким образом член комитета Совета Федерации по международным делам прокомментировал слова бывшего заместителя министра иностранных дел Украины Александра Чалого, поставив его на место, передает NEWS.ru.

Киевский политик ранее предложил два варианта «возвращения» региона. По его словам, нужно либо добиться «разрушения России», либо создать «успешное украинское государство». Чалый уточнил, что второй способ сподвигнет «все регионы РФ» присоединиться к Украине.

Однако Цеков не разделяет позицию украинского политика. Сенатор считает, что оба варианта, которые предложил Чалый, потерпят поражение.

«Понятное дело, что ни первого, ни второго не будет. Не будет распада России. Он (Чалый. — Прим.ред.) и сам это признает. В обозримом будущем не будет Украина самой развитой страной Европы. Тем более не будет более развитой, чем Россия. Тем самым он признает, что Крым будет вечно в составе России», — подчеркнул Цеков.

Ранее первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал главного организатора водной блокады на территории полуострова. По словам политика, им является глава администрации президента Украины Андрей Сенченко. Парламентарий отметил, что материалы, подтверждающие его причастность, собраны и направлены в Следственный комитет, сообщал телеканал «360».