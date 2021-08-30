Ученые из Великобритании выяснили, как изменились признаки COVID-19 за год

Изменения в симптомах и клинической картине коронавирусной инфекции за последний год определили исследователи из Великобритании.

Ученые провели анализ результатов массового ПЦР-тестирования, которое проходило в Великобритании в прошлом и текущем годах. Также специалисты исследовали клинические истории пациентов, переболевших коронавирусом. Всего было изучено свыше пяти миллионов результатов.

Ученым удалось установить, что с апреля по декабрь прошлого года основной мутацией, которая циркулировала в обществе, был альфа-штамм. Зараженные жаловались на болевые ощущения в горле, кашель, исчезновение запахов и вкусов. В зимний период 2020–2021 годов к симптомам добавились другие респираторные проявления и нарушение работы желудочно-кишечного тракта. Начиная с мая этого года после появления дельта-штамма, у пациентов стала наблюдаться головная боль.