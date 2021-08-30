Политолог Голосов объяснил, почему УГ вряд ли способно повлиять на выборы в Госдуму

Политологи выразили сомнение в том, что «Умное голосование» способно серьезно повлиять на выборы в Государственную думу.

Бывший глава сети штабов блогера Алексея Навального (структурное подразделение ФБК1 — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; признана экстремистской и запрещена в РФ) Леонид Волков заявлял, что «Умное голосование» якобы является единственным способом россиян повлиять на выборы.

Однако теперь у Волкова стало меньше уверенности в том, что технология, которую оттачивали на выборах по одномандатным округам, будет работать на голосовании в Государственную думу.

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В своей неуверенности он признался во время интервью с «Медузой» (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента). Волков выразил сомнение по поводу конвертации УГ в реальное распределение голосов. Также он отметил, что не ставит KPI по голосованию в Федеральный парламент.

Политолог Григорий Голосов, в свою очередь, назвал УГ инструментом мобилизации сторонников блогера, который сейчас работает, только потому, что других нет. Политологи часто говорили, что отклик на запрос по влиянию УГ не имеет эффективности. Само же голосование является скорее имиджевым проектом ФБК (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; деятельность признана экстремистской и запрещена в РФ), нежели работающей технологией, сообщает «ПолитЭксперт».

1 НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России