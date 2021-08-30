Надежен и методичен. За пост президента Франции поборется главный переговорщик ЕС по Brexit

На днях в предвыборную гонку во Франции-2022 неожиданно ворвался еще один кандидат. Попытать силы против действующего президента Эммануэля Макрона и его главного соперника, лидера партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен решил экс-глава французского МИД, бывший еврокомиссар и главный переговорщик по Brexit Мишель Барнье.

«В эти тяжелые времена я принял решение. Я хочу стать президентом, который будет уважать французов и заставит других уважать Францию. Мы живем в опасном и нестабильном мире. Наша страна ослаблена, необходимо обеспечить альтернативный подход, чтобы примирить людей, сплотить их и начать согласованные действия», — заявил Барнье в эфире телеканала TF1.

Французский политик будет представлять правоцентристскую партию «Республиканцы». Однако сначала ему предстоит одержать победу на предварительных выборах от своей политической силы этой осенью. И битва будет не из легких, ведь некоторые правоцентристы уже давно начали свои кампании.

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Богатый опыт

О том, что Барнье готовится к возвращению во французскую политику, стало известно в декабре 2020 года. После изнурительных переговоров по выходу Великобритании из Евросоюза он заявил, что теперь «хочет быть полезен своей стране».

«Я патриот и европеец и никогда не переставал участвовать в политической жизни Франции», — отметил он в разговоре с France Info.

Однако с тех пор Барнье так и не подкрепил свои громкие слова на деле. И жестокая ирония для него заключалась в том, что, несмотря на свою известность среди британцев, французы не особо следили за его жизненными перипетиями в Лондоне. Ведь нашумевший Brexit их не особо касался.

Оттого и возобновление политической деятельности бывшего министра обороны не произвело должного восторга на соотечественников. Тем не менее Барнье убежден, что именно его авторитет и богатый послужной список позволят ему завладеть Елисейским дворцом.

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И действительно, 70-летний политик четырежды был министром во французском правительстве и дважды комиссаром ЕС. В начале карьеры он входил в состав генерального совета департамента Савойя и парламента страны. Однако известность к нему пришла лишь в 2016 году, когда он стал во главе переговоров по Brexit со стороны Европы.

«Его опыт просто зашкаливает. Он знает местную политику в своем родном регионе Савойя, национальную политику, коридоры власти в Брюсселе. Это отличает его от всех остальных. Авторитетность нужна, чтобы управлять страной», — приводит слова его помощника издание Politico.

И надо сказать, что у Барнье есть свои сторонники. К примеру, бывший министр внутренних дел Брайс Хортефе заявил, что приветствует желание Барнье бороться за президентский пост в 2022 году.

«Макрон должен был привнести новизну, вместо этого он привнес дилетантизм. Мишель Барнье, напротив, надежен, методичен, его опыт и международное признание являются ценным активом», — сказал он в беседе с Politico.

kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Манифест

После завершения своей миссии по Brexit Барнье не сидел сложа руки. Он признался, что «много обсуждал и слушал» и даже успел проработать «формирование собственной команды и подготовку политического проекта».

В настоящее время он и его команда, куда, в том числе, входят фермеры и бизнес-лидеры, готовят предвыборный манифест, в котором будут содержаться предложения по пяти важным направлениям политики.

«Со времен голлизма [идеологии, основанной на действиях Шарля де Голля — прим. ред.] строительство Евросоюза всегда было важной целью для Франции. Однако в отличие от Германии влияние Франции в этой сфере снижается уже 12 лет. Это необходимо исправить», — отметил Барнье.

По мнению политика, очень многое следует поменять в самом Евросоюзе, поскольку население перестало понимать его основные цели и несколько отдалилось от сообщества.

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«В ЕС слишком многое сейчас разрегулировано, многое делается крайне наивно и слишком много бюрократии. А я занимал посты, которые позволили мне осознать, что именно следует менять в ЕС и каким образом этого добиться», — заверил бывший еврокомиссар.

Пожалуй, самым «шокирующим» предложением Барнье является введение моратория на иммиграцию сроком от 3 до 5 лет, который коснется всех желающих получить вид на жительство, кроме просителей убежища и студентов. Более того, он предложил организовать референдум по этому вопросу в случае своей победы.

«Французская и европейская миграционная политика не срабатывает, и это еще мягко сказано», — констатировал он, приведя в пример афганских беженцев.

Также Барнье пообещал довести уровень военных расходов Франции до 3% от ВВП, а во внутренней политике обеспечить широкую занятость населения.

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Однако социологические опросы, вероятно, хотят помешать именитому политику воплотить свои идеи в жизнь. По данным исследования Ipsos, Барнье в первом туре наберет лишь 11% голосов и не пройдет на второй этап избирательной гонки. То же самое произойдет и с остальными консервативными кандидатами.

Предположительно, основная борьба развернется между Макроном и Марин Ле Пен, где победителем выйдет действующий президент.

Диалог с Россией нужен

Об отношении Мишеля Барнье к России судить сложно, ведь давать какие-либо оценки внешней политике Москвы он не торопится. Однако ясно одно — на протяжении своей длительной карьеры француз постоянно выступал за поддержание диалога с Кремлем.

К примеру, заняв пост главы МИД Франции 31 марта 2004 года, Барнье прибыл в Москву с рабочим визитом уже 19 апреля. Встреча стала логичным продолжением переговоров Владимира Путина с французским коллегой Жаком Шираком и фактически подтвердила «высокое качество отношений между двумя странами», подчеркнул на тот момент официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Александр Яковенко.

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В 2015 году Барнье подчеркнул, что Европа «нуждается» в России для поддержания безопасности в ближневосточном регионе. Так он прокомментировал предложение Путина на юбилейной сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке создать новую коалицию по борьбе с террористической организацией «Исламское государство»1 (запрещена в России).

«Нам нужен диалог с Россией, но этот диалог должен быть ясным и требовательным. В этом диалоге нет проявления нашей слабости. Но мы, европейцы, не можем полностью отказаться от диалога с Россией», — отметил он.

Первый тур выборов президента Франции состоится 10 апреля 2022 года. Второй пройдет 24 апреля, если никто из кандидатов не получит абсолютного большинства голосов.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации