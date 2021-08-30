Шугалей заявил о предстоящей работе по восстановлению связи в Афганистане после ухода США

Российский социолог Максим Шугалей рассказал о большом материале, собранном им во время поездки в Афганистан. По словам ученого, увиденное еще предстоит проанализировать.

По словам Шугалея, он провел более десяти интервью с представителями радикального движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещена в России). За предоставленную возможность социолог поблагодарил руководителей местных СМИ. Своими впечатлениями ученый поделился в Telegram-канале.

«Отдельное спасибо генеральному директору радио и телевидения «Исламского эмирата Афганистан» Мавлави Ахмадулле Мутаки, который помог организовать и провести эту встречу», — заявил Шугалей.

Социолог привел слова Мутаки, что американцы, уходя из республики, практически полностью разгромили телевизионное оборудование и связь в Афганистане. Теперь необходимо восстанавливать всю систему и запускать снова, для чего понадобятся усилия специалистов, подчеркнул российский ученый.

«Работы очень много. Диалог будем продолжать», — добавил Максим Шугалей.

Ранее социолог сообщил о готовности талибов к конструктивному диалогу и сотрудничеству с Россией. Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) лично встретился с представителем движения Забихуллой Муджахидом.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации