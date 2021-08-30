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Российский триатлонист Александр Брюханков подозревается в нарушении антидопинговых правил

/ Обновлено: 30 августа 2021 20:34
Российский триатлонист Александр Брюханков подозревается в нарушении антидопинговых правил

Российский спортсмен Александр Брюханков на время отстранен от участия в соревнованиях. Атлета подозревают в нарушении антидопинговых правил.

Как оказалось, в пробе Александра Брюханкова был обнаружен эритропоэтин. Анализ был взят в процессе спринтерского чемпионата Европы по триатлону 19 июня. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации триатлона.

Российский атлет является пятикратным победителем чемпионата России, серебряным и бронзовым призером чемпионатов Европы. На Олимпийских играх-2012 спортсмен занял седьмую позицию.