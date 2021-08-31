Рар: протесты против коронавирусных ограничений могут расколоть Европу

Запреты и ограничения, которые власти европейских государств вводят, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, вызывают все новые протесты, которые в конце концов могут привести к расколу Европы.

Такое мнение высказал немецкий политолог Александр Рар, слова которого приводит информационный портал «Актуальные новости».

«Протестный потенциал людей, выходящих на акции в Берлине, Париже и других европейских столицах, продолжает расти. Количество митингов увеличивается невероятными темпами», — сообщает издание.

В Париже на так называемый ковидный протест вышли порядка 160 тысяч человек. Многолюдные акции протеста в Лондоне сопровождались беспорядками, когда митингующие блокировали площади, а правоохранители были вынуждены применять силу для их разгона.

При этом, как отмечают СМИ, полицейские, при разгоне акций протеста против антиковидных ограничений ведут себя чрезмерно агрессивно, хотя растущие протестные настроения в европейском обществе удивления не вызывают. Тем не менее, журналисты признают, что ограничения, которые вводятся ради замедления темпов распространения вируса COVID-19, дают результаты.

Федеральное агентство новостей / pixabay.com

По словам Александра Рара, власти европейских государств не смогут подавить недовольство населения из-за запретов и ограничений, которые уже очень надоели жителям Европы, поэтому протесты будут продолжаться. Одновременно с протестным потенциалом, в европейском обществе продолжит расти и недоверие к правительствам, и популярность ультраправых и националистических партий.

В результате, считает немецкий политолог, действующие европейские политики будут вызывать все большую ненависть у своих избирателей, а среди местного населения продолжат нарастать радикальные настроения, которые в конце концов станут причиной появления трещин между европейскими странами. И в результате ситуация может дойти до раскола Европы.

Европейский регион, добавил Александр Рар в заключение, находится в очень взбудораженном состоянии, так как власти, боясь собственных решений, действуют все более жестко, и вызывают все большее недовольство населения.