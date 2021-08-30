Протасевич рассказал о планах остаться жить в Белоруссии

Сооснователь признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич признался, что большую часть жизни находился в бегах. Об этом сообщили журналисты.

Роман Протасевич дал первое интервью украинским СМИ. Сооснователь Nexta подтвердил, что он практически никогда не бывал дома. По словам молодого человека, во всех жизненных ситуациях он находит позитивные моменты. Именно так произошло с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске. Протасевич осознал, что «набегался» в своей жизни.

«Надо просто начинать жить и строить свой дом, будущее, а не постоянно находиться в движении», — поделился сооснователь Telegram-канала.

Протасевич принял решение, где остаться. Сейчас он намерен жить в Белоруссии.