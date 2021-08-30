Общественница Бутина дала советы, как подготовиться к «охоте на ведьм» при поездке в США

Россиян в США могут задержать или арестовать в произвольном порядке, заявили в МИД РФ. Общественница Мария Бутина заметила, что полностью обезопасить себя от преследования нельзя.

Эксперт совета при уполномоченном по правам человека в РФ уточнила в беседе с изданием NEWS.ru, что перед поездкой в Соединенные Штаты или же третьи страны следует позаботиться о поиске местного адвоката. Бутина назвала эти аресты «охотой на ведьм», заметив, что оснований для задержаний обычно нет.

«Специфика "охоты на ведьм" заключается в том, что, для того чтобы попасть под репрессии, не надо быть "ведьмой", не нужно быть кем-то или совершить что-то», — объяснила она.

Также Бутина призналась, что доказать невиновность человека будет практически невозможно, ведь эти доказательства никому не интересны. Ранее телеканал «360» сообщал о тысячах россиян, которые находятся в американских тюрьмах.