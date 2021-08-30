Джангиров рассказал о возможности полностью заполнить «СП–2» в обход правил ЕС

Маленькая хитрость, к которой может прибегнуть Германия, позволит российскому газовому гиганту «Газпром» заполнить газопровод «Северный поток – 2» на полную мощность, несмотря на действие европейской газовой директивы.

Об этом в эфире YouTube-канале «Капитал» рассказал украинский политолог Дмитрий Джангиров.

Напомним, ранее Высший земельный суд Дюссельдорфа не позволили дочерней компании «Газпрома» Nord Stream 2 AG – оператору строительства «Северного потока -2» вывести газопровод из-под действия Третьего энергопакета Евросоюза, который запрещает одной и той же компании добывать газ и поставлять его европейским потребителям. Если условия данной директивы будут соблюдены, «Газпром» сможет заполнить «Северный поток – 2» не более, чем на 50%.

Однако, как рассказал, комментируя ситуацию, Джангиров, европейская газовая директива не предполагает абсолютного запрета для поставщиков на владение транзитной компанией через дочерние структуры.

Например, напомнил эксперт, на территории Германии работает небольшой газопровод, который лишь формально соблюдает условия Третьего энергопакета ЕС путем вовлечения отдельных структур управляющей компании в состав независимых подразделений.

Но в случае с «Северным потоком – 2» такую схему едва ли можно будет реализовать, так как это потребовало бы колоссальных усилий.

Гораздо более вероятно, по словам Джангирова, что для полной загрузки нового газопровода Германия применит другую схему. Например, если зимой в Германии вдруг поймут, что поступающего по «Северному потоку – 2» объема газа не достаточно, там смогут объявить испытания газопровода, и в рамках этих испытаний заполнить трубу на все 100%, а европейским законникам нечего будет предъявить Берлину, объясняет украинский эксперт.

ФБА «Экономика сегодня» /

«Есть следующий момент. Немцы создали этот прецедент. Об этом мало кто знает. На самом деле работы по тестированию газопровода на полную мощность не запрещены, чем немцы уже пару раз пользовались. На газопроводе, подпадающем под Третий энергопакет, какое-то время, например, холодной зимой, проводятся работы по проверке его эксплуатации при загруженности на 100%. Понятно, что это ограничено по времени. Но бюрократы всегда оставляют маленькие хитрости, маленькие возможности», — заключил Джангиров.

Ранее в августе сообщалось, что газопровод «Северный поток – 2» построен на 99%, и как ожидается он будет запущен в эксплуатацию уже осенью 2021 года.