США могут в последний момент остановить строительство газопровода «Северный поток — 2», если используют единственный оставшийся шанс.

Соответствующее заявление сделали аналитики The New York Times. По их словам, сейчас самое время сорвать ввод в эксплуатацию «СП-2». В момент вступления главы США Джо Байдена в должность предполагалось, что его администрация серьезно настроена на остановку проекта. Однако текущим летом Вашингтон опубликовал совместное с Германией заявление по газопроводу, которое фактически стало разрешением для России завершить строительство, передает «ПолитРоссия».

«Время остановить проект, который сейчас находится на пороге завершения, истекает: сейчас или никогда. Рискуя испортить приятную встречу, господин (глава Украины Владимир. — Прим. ред.) Зеленский должен недвусмысленно сказать Байдену, что "Северный поток — 2" должен быть остановлен», — подчеркнули аналитики.

«Северный поток — 2», идущий из РФ в Германию по дну Балтийского моря, даст Москве прямой путь в самое сердце Европы. Журналисты уверены, что российская сторона с помощью трубопровода сможет не только нарастить поставки своего газа в Евросоюз, но и осуществлять его доставку в обход Украины.

«Все, что потребуется, чтобы полностью остановить трубопровод, — это то, чтобы администрация Байдена изменила свой недавний отказ о дополнительных санкциях в отношении "Северного потока – 2"», — заключили авторы.

Ранее гендиректор оператора украинской ГТС Сергей Макогон заявил, что Киеву необходимо продлить транзит российского газа хотя бы до 2034 года. Контракт с «Газпромом» истекает через два года, передает телеканал «360».