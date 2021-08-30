Порошенко посоветовал Зеленскому не повышать голос на Байдена

Экс-президент Украины Петр Порошенко дал своему преемнику Владимиру Зеленскому ряд советов перед визитом в Вашингтон.

По его словам, ключевым моментом является установление доверительных отношений с американским коллегой Джо Байденом.

«Только компетентная, искренняя, четкая и конструктивная позиция настоящего лидера страны без повышенных тонов», — сказал он.

Порошенко призвал Зеленского не задавать Байдену неуместных вопросов. В частности, не стоит в очередной раз уточнять, почему Украина до сих пор не состоит в НАТО, резюмировал он.