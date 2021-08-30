Скончался автор настольных книг о Японии и Великобритании Всеволод Овчинников

Писатель-публицист, журналист-международник, востоковед Всеволод Овчинников умер в 94 года, сообщило издание «Российская газета», где в течение нескольких лет он вел рубрику.

Редакция газеты выразила соболезнования родным и близким журналиста. В последние годы он вел в «РГ» постоянную рубрику «Час с Овчинниковым».

Публицист стал автором нескольких книг. В их числе — «Ветка сакуры (Рассказ о том, что за люди японцы)», «Корни дуба (Впечатления и размышления об Англии и англичанах)», а также «Горячий пепел (Хроника тайной гонки за обладание ядерным оружием)». В 1985 году Овчинников получил за них Государственную премию СССР.