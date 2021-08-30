Корнейчук: команду президента не воспринимают серьезно ни в Германии, ни во Франции

Запад больше не воспринимает серьезно команду украинского президента Владимира Зеленского, и в результате Киев окончательно лишился контакта с Германией и Францией в вопросе мирного урегулирования в Донбассе.

Такое мнение в эфире украинского телеканала «Наш» высказал политолог Дмитрий Корнейчук, который напомнил, что две последние встречи президента Украины Владимира Зеленского с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель закончились без совместных заявлений, а значит были провальными.

«Проблема в том, что у нас полностью потеряна коммуникация с Западом. Что команду президента не воспринимают серьезно ни в Германии, ни во Франции», — подчеркнул эксперт.

По его словам, в сложившейся ситуации Киеву необходимо перезагрузить отношения с Германией, а также поддерживать, в том числе и с максимальным использованием дипломатических сообществ, любые инициативы по налаживанию коммуникации с немецкими политиками.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

Напомним, ранее украинский политолог Руслан Бортник заявил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель во время своего прощального визита в Киев 22 августа привезла Владимиру Зеленскому предложения Москвы по возможности сохранить транзит российского газа через украинскую после 2024 года, когда закончится действующий контракт. Однако Зеленского, по словам Бортника, переданные Меркель предложения не устроили.