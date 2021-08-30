Эпидемиолог оценил вероятность возникновения вспышки лихорадки Западного Нила в России

Основными переносчиками лихорадки Западного Нила являются комары. По мнению врача Эдуарда Шумкова, осенние погодные условия не позволят им распространить заболевание.

Вероятность возникновения вспышки лихорадки Западного Нила мала. Об этом в беседе с телеканалом «360» заявил врач-эпидемиолог Эдуард Шунков. Как утверждает медицинский специалист, это связано с распространителями заболевания — комарами.

«Близится осеннее похолодание, при котором комары не выживут», — объяснил он.

Шунков подчеркнул, что пациентам следует внимательно следить за состоянием своего здоровья и обращаться за медицинской помощью в случае обнаружения у себя симптомов лихорадки Западного Нила. Особое внимание врач обратил на жителей регионов с отягощенной эпидемической обстановкой.

Вероятность заболевания лихорадкой Западного Нила можно снизить, если соблюдать определенные меры профилактики. Так, Шунков рекомендует установить на окна противомоскитные сетки. Также следует приобрести фумигаторы.