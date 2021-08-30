«Будет пользоваться популярностью»: глава центра занятости о «суперколледже» в Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов анонсировал появление в городе образовательного учреждения нового типа.

Как заявила глава центра занятости Ксения Камышанова, речь идет о «суперколледже», благодаря которому Северная столица сможет восполнить нехватку кадров сразу в нескольких сферах. Заведение сможет обучать около 3 тыс. студентов, а его образовательные программы будут оперативно подстраиваться под запросы постоянно меняющегося рынка труда.

«Если открытие «суперколледжа» поможет осваивать новые актуальные на рынке труда профессии, то он обязательно будет пользоваться популярностью, а город сможет восполнять нехватку кадров», — заявила Камышанова в беседе с «Невскими новостями».

Собеседница добавила, что в настоящее время на обучение в колледжах обращают внимание подростки, которые по тем или иным причинам не смогли дальше обучаться в школе или поступить в вуз. В таком случае «на помощь» придут учреждения среднего профессионального образования, которые могут предложить ребятам широкий выбор деятельности. Более того, студент в короткие сроки может получить профессию и сразу идти работать.