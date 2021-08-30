Латвия потратит €200 млн на финские бронемашины, от которых отказалась Эстония

Латвия приобретет у Финляндии «поддержанные» бронетранспортеры компании Patria, от покупки которых ранее отказалась Эстония. Сумма сделки составит €200 млн, передает издание sargs.lv.

Соответствующее соглашение на Адажской военной базе подписали латвийский министр обороны Артис Пабрикс и его финский коллега Антти Кайкконен. По контракту производитель оборонной индустрии Patria продаст Риге около 200 боевых бронированных машин на сумму €200 млн.

Уточняется, что в общую стоимость входит доставка транспорта, его дальнейшее обслуживание, а также обучение военных управлять новой техникой.

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«Бронемашины [с колесной формулой — прим. ред.] 6x6 крайне выносливы и идеально подходят для выполнения своей основной задачи. Броневик станет одной из основных мобильных платформ в вооруженных силах Латвии и будет использоваться как во внутренних, так и в международных операциях. Как гласит старая военная поговорка: любители говорят о стратегии, профессионалы думают о логистике», — приводит портал слова Пабрикса.

Первые бронемашины поступят на вооружение Национальных вооруженных сил Латвии уже в октябре. До 2029 года армия будет оснащена необходимыми транспортными средствами.

В прошлом году Рига, Хельсинки и предприятие Patria Land Oy подписали договор о разработке боевых машин для латвийских военных. В закупке бронетехники вместе с Латвией планировала участвовать и Эстония, однако позднее она отказалась из-за плохого состояния продаваемых броневиков.