Мира Тэрада будет судиться с властями США после трех лет незаконного удержания в тюрьме

Россиянка Мира Тэрада, пережившая ужасы пребывания в американской тюрьме, намерена судиться с властями Соединенных Штатов.

Как сообщает издание «Вести.ru», жительница Санкт-Петербурга готовит жалобу в Европейский суд по правам человека. Более того, Тэрада возглавила общественную организацию, направленную на борьбу с полицейским и тюремным произволом в отношении граждан РФ по всему миру.

Ранее она сама оказалась в аналогичной ситуации. По ложному обвинению ее приговорили в США к тюремному заключению. В исправительной колонии женщина столкнулась с пытками физического и психологического характера.

«Я подвергалась пыткам, изначально физическим, голодом, отсутствием медицинской помощи. Когда они увидели, что я переношу достаточно легко по сравнению с, может быть, предыдущими какими-то случаями, стали применять психологическое давление. Говорили о том, что меня никто не ждет дома, о том, что я никому не нужна», — рассказала Тэрада.

За годы в тюрьме здоровье женщины было серьезно подорвано. При этом добиться лечения ей так и не удалось. Теперь это стало одним из пунктов ее иска к властям США.