Украинский легкоатлет Игорь Цветов отказался фотографироваться с российскими паралимпийцами

Легкоатлет из Украины Игорь Цветов, получивший серебро Паралимпиады, отказался от совместной фотографии с российскими спортсменами на церемонии награждения.

Триумфатор забега Дмитрий Сафронов и бронзовый призер Артем Калашян хотели сделать традиционный снимок призеров соревнований. Однако Игорь Цветов не стал к ним подходить. В результате российские атлеты сфотографировались вдвоем.

Летние Паралимпийские игры в Токио начались 24 августа и завершатся 5 сентября. Спортивное мероприятие было запланировано на 2020 год, однако из-за пандемии коронавируса Игры пришлось перенести.