Проценко заявил, что вакцинация в четыре раза снижает смертность от коронавируса

Летальные исходы среди непривитых от коронавируса пациентов встречаются в четыре раза чаще, чем среди вакцинировавшихся.

Об этом рассказал главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко во время общения с учащимися Ханты-Мансийской государственной медицинской академии.

«Статистика региональная, которой мы сегодня обменивались, и статистика госпиталя в Коммунарке показывает ровно то же - летальность у пациентов невакцинированных в четыре раза выше», — заявил доктор.

Также Проценко прокомментировал случаи, когда привитые люди оказывались в реанимации. Врач согласился, что такие исходы действительно были. По его словам, люди попадали в реанимацию не из-за степени поражения легких, а с инсультами, которые часто случаются в силу возраста.