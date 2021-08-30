Владимир Путин поздравил российских спортсменов с золотыми медалями на Паралимпиаде

Президент России Владимир Путин поздравил российских спортсменов, которые завоевали золотые награды на Паралимпийских играх в Токио 30 августа.

Глава России обратился к каждому атлету в официальных телеграммах, которые были размещены на официальном сайте Кремля. Владимир Путин поздравил с победой легкоатлетов Дмитрия Сафронова, Евгения Торсунова, Антона Прохорова, а также пловца Богдана Мозгового.

Летние Паралимпийские игры стартовали в Токио 24 августа и завершатся 5 сентября. Торжественная церемония открытия соревнований состоялась без присутствия зрителей из-за пандемии коронавируса.