Украинские и латвийские организации евангелистов включены в перечень нежелательных в РФ

Четыре организации евангелистов из Украины и Латвии были включены Министерством юстиции России в список нежелательных на территории РФ.

Две из упомянутых организаций (международное христианское движение «Новое поколение» и Евангельская христианская церковь «Новое поколение») располагаются в Латвии. Еще две находятся на Украине. Речь идет о духовном управлении евангельских христиан Украинской христианской церкви «Новое поколение» и духовном учебном заведении «Международный библейский колледж "Новое Поколение"». Соответствующую новость сообщили в Генпрокуратуре России.

Все четыре организации являются негосударственными. Движения признали нежелательными на территории РФ, так как их деятельность может представлять угрозу безопасности страны и основам конституционного строя.