Критика в адрес Москвы из-за почти достроенного газопровода «Северный поток – 2» может скрывать под собой опасения из-за того, как себя поведет Германия, которая станет «абсолютным хозяином европейского газа».

Как сообщает сербское издание «Печат», многих представителей Запада беспокоит превращение Германии в главный газовый хаб Европы, однако вся критика и все сомнения пока выливаются исключительно в адрес России.

Ранее федеральный канцлер Германии Ангела Меркель неоднократно заявляла, что «Северный поток – 2» является «общеевропейским проектом», напоминает автор материала. И в каком-то смысле это действительно так, ведь в строительстве газопровода принимают участие европейские компании, а газ, который будет поступать по «Северному потоку – 2», пойдет потребителям из большей части Европы. Но при этом все понимают, что именно немцы заинтересованы в этом газопроводе больше всех, а потому «Северный поток – 2» можно назвать немецким газопроводом.

«Так Германия не только заберет все транзитные доходы у Украины, что для Берлина менее важный, хотя и существенный момент, но и превратится в газовый хаб для всего континента, — говорится в материале. — Это позволит Германии полностью газифицировать всю страну, обеспечить все категории потребителей, что принесет огромный экономический эффект».

Федеральное агентство новостей /

Таким образом Германия превращается в гаранта европейской энергетической безопасности, а значит получает огромную политическую власть. Это позволит ей не зависеть от основных союзников на Западе и проводить независимую политику.

«Поэтому ясно, что за откровенной критикой в адрес Москвы, которая за 55 лет ни разу не злоупотребила своим статусом поставщика, кроется немалое беспокойство о том, как Берлин будет вести себя, став «абсолютным хозяином европейского газа», — объясняет ситуацию автор статьи.

Именно этот сценарий вызывает у многих представителей Запада наибольшее беспокойство. Однако это беспокойство они не могут высказывать в адрес Берлина, и поэтому перенаправляют его в адрес Москвы.