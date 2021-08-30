Эстония отказала российскому дипломату в визе после высылки своего сотрудника из России

Эстония не выдаст визу российскому дипломату в ответ на высылку своего сотрудника из России. Об этом заявили в МИД республики.

Внешнеполитическое ведомство Эстонии в распространенном заявлении озвучило решение в отношении российского дипломата. В МИД республики отметили, что желают положить конец сложившейся ситуации. Таллин надеется, что Москва воздержится от «дальнейшей эскалации ситуации».

Эстонская сторона заверяет в заинтересованности в хороших и конструктивных отношениях со всеми соседями. Такое заявление последовало за задержанием консула Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте. Дипломата объявили персоной нон грата и выслали из РФ в связи с деятельностью, несовместимой с его статусом.