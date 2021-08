Байден оконфузился на церемонии прощания с погибшими в Афганистане американцами

Президент США Джо Байден проявил неуважение к погибшим в Афганистане американцам одним жестом. Об этом высказались пользователи Сети.

В Twitter появилось видео, на котором Джо Байден встречается с родственниками погибших в афганской столице граждан США. Ролик, где оконфузился глава государства, разлетелся в интернете.

Президент США во время церемонии прощания попытался незаметно посмотреть на часы. Секунду спустя политик осекся и быстро опустил руки.

По мнению одного из пользователей Twitter, американский лидер неуважительно отнесся к погибшим. Интернет-юзер отметил, что прощались с 13 военнослужащими США.

Biden disrespectfully checking his watch during the dignified transfer procedure honoring the 13 U.S. service members who died in Kabul because of him... He can’t tell time. All optics — they are spitting in our faces. pic.twitter.com/3Swf6f8AwD