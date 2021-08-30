Байден оконфузился на церемонии прощания с погибшими в Афганистане американцами

Президент США Джо Байден проявил неуважение к погибшим в Афганистане американцам одним жестом. Об этом высказались пользователи Сети.

В Twitter появилось видео, на котором Джо Байден встречается с родственниками погибших в афганской столице граждан США. Ролик, где оконфузился глава государства, разлетелся в интернете.

Президент США во время церемонии прощания попытался незаметно посмотреть на часы. Секунду спустя политик осекся и быстро опустил руки.

По мнению одного из пользователей Twitter, американский лидер неуважительно отнесся к погибшим. Интернет-юзер отметил, что прощались с 13 военнослужащими США.

«Плюют нам в лицо», — написал пользователь о правительстве.

Biden disrespectfully checking his watch during the dignified transfer procedure honoring the 13 U.S. service members who died in Kabul because of him... He can’t tell time. All optics — they are spitting in our faces. pic.twitter.com/3Swf6f8AwD — Suburban Black Man ???????? (@goodblackdude) August 29, 2021

Американский лидер вместе с женой Джилл Байден прибыл в штат Делавэр 29 августа. Именно там прошла встреча с семьями погибших военных, которые стали жертвами серии взрывов в Кабуле.

Пентагон 28 августа назвал имена этих американцев. Среди них оказались 11 морских пехотинцев, один медик ВМФ США и один представитель сухопутных войск.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки доложила, что Байдена проинформировали о ракетной атаке столичного аэропорта Афганистана. Глава США в ответ подтвердил приказ об удвоении усилий по защите американских сил в стране, сообщает телеканал «360».