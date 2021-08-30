В Чехии стартовали военные учения Ample Strike-2021 при участии стран НАТО

Военные учения Ample Strike-2021 стартовали 30 августа на территории Чехии. В маневрах принимают участие бойцы из девяти стран Североатлантического альянса, передает Чешское радио.

Всего к тренировкам привлекли около 700 военнослужащих. Учения сил НАТО продлятся до 19 сентября, их основной целью является отработка задач по взаимодействию экипажей боевой авиации и наземных служб наведения на мишени условного оппонента.

К маневрам присоединились чешские, словацкие, французские, немецкие, венгерские, американские, нидерландские, польские и британские военные. Из авиации решили задействовать истребители Jas-39 Gripen, штурмовики L-159 Alca, вертолеты Mи-24, самолеты Learjet и L-39C. Также Соединенные Штаты направят самолет-заправщик и всепогодные военные самолеты четвертого поколения F-15.