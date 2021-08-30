Церемонию поднятия российского флага внедрят в школах с 1 сентября

Идею о поднятии государственного флага РФ перед занятиями в школе, которую не так давно одобрил президент России Владимир Путин, начнут претворять в жизнь уже с 1 сентября этого года. Об этом заявил глава министерства просвещения Сергей Кравцов.

«С нового учебного года мы будем распространять в школах практику поднятия государственного флага. Здесь не должно быть формализма. <…> Мы уверены, что это хорошая практика, во многих регионах она уже существует, и сами школьники хотят и стремятся участвовать в церемонии поднятия флага», — заявил Кравцов.

Ранее идею перенять у других стран традицию поднятия флага перед школьными занятиями озвучил представитель крымского детского лагеря «Артек» Вячеслав Антипов. Владимир Путин согласился с ним и добавил, что это «хорошая традиция».