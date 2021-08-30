Новый коррупционный скандал может стать последним в карьере Тимошенко

Украинский журналист и бывший народный депутат Сергей Лещенко спрогнозировал скорый закат политической карьеры лидера Всеукраинского объединения «Батькивщина» Юлии Тимошенко.

На своем YouTube-канале Лещенко объяснил, что Тимошенко вновь оказалась в центре коррупционного скандала. Дело в том, что ее «протеже», доверенное лицо и руководителя Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины (ГПЗКУ) Андрея Власенко обвинили в присвоении 57 млн долларов.

Главу ГПЗКУ задержали при попытке покинуть Украину через киевский аэропорт. По версии следствия, он действовал по «классической коррупционной схеме» — госкорпорация экспортировала через определенные фирмы продукцию по стоимости ниже рыночной, а разница отправлялась прямиком на зарубежные счета. Примечательно, что свою должность Власенко получил в 2020 году также по протекции Тимошенко.

wikipedia.org / European People's Party

Журналист напомнил, что и сама Тимошенко начала свою карьеру в политике с «щекотливой» ситуации. Так, в 1996 году, когда ее впервые выбрали депутатом парламента, ее заподозрили в контрабанде 26 тысяч долларов наличными — деньги обнаружили в ее ручном багаже во время вылета из Запорожья в Москву.

Тогда лидер «Батькивщины» объяснила наличие банкнот тем, что перепутала свой багаж: вместо сумки с документами взяла ту, в которой хранила деньги на покупку квартиры. Стоит отметить, что на эти средства в 1996-м году можно было купить не одну квартиру в Киеве — сумма была настолько внушительная. Лещенко полагает, что только депутатская неприкосновенность спасала Тимошенко от обвинений в совершении уголовного преступления.

«С этого эпизода и начался ее поход в политику. И сейчас, через 25 лет — новый коррупционный скандал», — сказал журналист.

В свете этих фактов, рассуждает Лещенко, и так неустойчивая карьера Тимошенко в большой политике Украины может прийти к своему окончательному завершению.

Ранее политолог Владимир Корнилов выразил мнение, что фигуру лидера «Батькивщины» на ключевых должностях на Украине никогда не рассматривали даже в США.