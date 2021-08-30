Принц Уильям рассказал об увлечениях своих детей

Принц Уильям откровенно рассказал об интересах и увлечениях своих детей. Как оказалось, Шарлотта и Джордж переняли хобби его покойной матери.

Принцесса Диана в детстве увлекалась балетом. По мере взросления, она значительно вытянулась. Именно по этой причине будущая королевская особа ушла из профессиональных танцев. Однако позабыть свое любимое хобби она не смогла. Диана с радостью демонстрировала свои способности на приемах. Члены королевской династии вспоминали, как в 1985 году ее пригласили в Белый Дом.

На торжественном мероприятии знаменитость танцевала с Джоном Траволтой. Недавно принц Уильям признался, что его сын и дочь переняли страсть его покойной матери к танцам.

«Моя мама при любой возможности танцевала, а сейчас ее увлечение перенимают внуки. Шарлотта и Джордж просто без ума от танцев», — сообщил он в интервью для ВВС.

Ранее Уильям раскрыл интересы своей супруги Кейт Миддлтон. Как оказалось, герцогиня увлеклась раскрашиванием изданий одной художницы. Кроме этого, звезда увлекалась вязанием.