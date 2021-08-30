«Исламское государство» взяло на себя ответственность за обстрел кабульского аэропорта

Кабульский аэропорт обстреляли утром 30 августа, террористы запрещенной в России организации ИГ1 взяли на себя ответственность за произошедшее.

Боевики «Исламского государства»1 (организация признана террористической и запрещена в России) заявили о своей причастности в нанесении шести ракетных ударов в районе аэропорта Кабула. Ранее отмечалось, что американская система ПРО смогла перехватить пять ракет, выпущенных в сторону воздушной гавани, пишет Reuters.

В конце прошлой недели в Кабуле прогремел мощный взрыв возле аэропорта. В результате происшествия погибли 13 солдат из Соединенных Штатов и около 200 афганцев. Ответственность за это происшествие на себя также взяло ИГ. В воскресенье, 29 августа, авиация США нанесла авиаудар по жилому району Кабула, в результате атаки погибло несколько мирных граждан, включая детей.

На последний день августа запланирован последний вывод американских солдат из Афганистана. Предполагается, что после этого контроль над кабульским аэропортом перейдет движению «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная на территории России).

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации