Представители ПФР напомнили о льготах для предпенсионеров

Граждане России предпенсионного возраста относятся к отдельной льготной категории и имеют право на определенные гарантии. Об этом рассказали в отделении Пенсионного фонда по Республике Тыва.

Предпенсионеры могут рассчитывать на такие меры поддержки, как освобождение от одного из имущественных (земельных) налогов, выплату пенсионных накоплений и гарантию трудовой занятости — за увольнение или отказ от приема на работу пожилого человека работодателю может грозить уголовная ответственность.

Кроме того, россияне предпенсионного возраста имеют право дважды в год проходить медицинское обследование с сохранением зарплаты и повышать профессиональную квалификацию (переобучаться) на бесплатной основе. Нетрудоустроенным предпенсионерам полагается повышенное пособие по безработице (12 130 рублей).

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В ПФР уточнили, что право на социальную поддержку всегда определяется индивидуально:

«В большинстве случаев право на льготы появляется за пять лет до нового пенсионного возраста с учетом переходного периода».

Также важно знать, что нет необходимости получать документ, подтверждающий право на льготы, но нужно подать соответствующее заявление в ближайшее отделение Пенсионного фонда.

Ранее в ПФР объяснили, какие категории пенсионеров могут рассчитывать на выплату в 10 тыс. рублей, назначенную президентом России Владимиром Путиным.