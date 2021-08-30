Берегись автомобиля. Украина готовит новую «блокаду» Приднестровья

В политико-дипломатических отношениях Украины и Молдавии назревает кризис. Кишинев, так настойчиво добивавшийся отсрочки решения Киева о запрете на въезд автомобилей с приднестровскими номерами, не может дождаться ответа от украинских властей.

Если запрет не отложат, то с 1 сентября этого года автолюбители из Приднестровья не смогут попасть на территорию Украины с номерами непризнанной республики. Им нужно будет или отказаться от поездки, или установить специальные «нейтральные номера».

Вынужденная мера

В 2018 году Кишинев и Тирасполь при содействии специальной комиссии Евросоюза (ЕС) договорились, что автомобили из непризнанной республики смогут пересекать границы других государств только при наличии нейтрального регистрационного номера. Специально для этого власти организовали систему выдачи таких номеров, однако жители Приднестровья не стали выстраиваться в очередь за «обновками» для своих машин.

Тогда Украина (как государство, куда больше всего путешествуют из непризнанной республики) решила добавить мотивации автолюбителям. Киев пригрозил, что закроет границы для тех, что ленится установить себе нейтральные номера, и обозначил «дедлайн»: 15 января 2021 года. Прошлой осенью Молдавию возглавила Майя Санду, которая сразу же договорилась с Украиной об отсрочке до 1 сентября 2021 года.

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Впрочем, ажиотаж среди автомобилистов от этого не вырос. По данным МИД Приднестровья, из 100 тысяч владельцев машин необходимые регистрационные номера получили лишь 5%. Подозрения главы информационно-аналитического отдела ИАЦ МГУ по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Натальи Харитоновой падают на коронавирус.

«Возможно, это было связано с ковидными ограничениями, потому что Приднестровье достаточно долго находилось в полнейшей изоляции. Имели место ограничения, которые были связаны с работой госструктур во время пандемии. Плюс, наверное, моменты, которые связаны с бюрократическими проволочками. Точную причину здесь назвать сложно», — объяснила эксперт.

Теперь, когда Санду вновь пытается уговорить Киев отложить радикальную меру, подопечные президента Владимира Зеленского уже не готовы идти навстречу. При этом 29 августа в СМИ появились данные о том, что украинские власти все же отложили запрет, но уже через несколько часов информацию опровергли на официальной странице одесской таможни в Facebook.

«Информация о переносе запрета на допуск к участию в международном движении транспортных средств из Приднестровского района Молдовы, у которых нет номеров нейтрального образца, размещается по ошибке», — сообщили пограничники.

sztu.customs.ru / Северо-Западное таможенное управление

Хрупкая модель

Источники газеты «Коммерсантъ» сообщили, что низкая явка жителей Приднестровья за нейтральными регистрационными номерами объясняется действиями местных властей. Якобы они «саботировали процесс и отговаривали людей от замены номеров», так как это в очередной раз поставило бы суверенитет республики под сомнение.

Соседняя Румыния уже давно закрыла границу для приднестровских автомобилистов, и терять дружественную Украину Санду не намерена. К тому же она уже пообещала замглавы администрации президента России Дмитрию Козаку, что никакой «блокады» со стороны Киева не будет.

В противном случае решение украинских властей ударит не столько по имиджу политиков, сколько по простым гражданам непризнанной республики, считает Наталья Харитонова:

«Насколько мне известно, около 40% представителей малого и среднего бизнесов импортируют свои товары из Украины, ограничения по трафику на них сильно скажутся. Также это скажется на трафике через Украину в РФ, а ряд товаров первой необходимости перестанут попадать в Приднестровье. Есть мнение, что это может привести к серьезным последствиям вплоть до гуманитарной катастрофы».

С точки зрения «имиджевых потерь» Кишинев рискует потерять нить добрососедского диалога с Тирасполем. Пока обе стороны заинтересованы в том, чтобы вести переговоры на позитивной ноте, а вопрос с регистрационными номерами автомобилистов непризнанной республики Майа Санду курировала самостоятельно.

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Теперь же Украина может перечеркнуть все усилия президента Санду, которая пыталась перезагрузить отношения Кишинева и Тирасполя.

«У нее был шанс продемонстрировать новую линию в отношении Приднестровья, когда она пообещала, что не будет продолжать его экономическую блокаду. Теперь вся эта модель может сломаться», — посетовала Наталья Харитонова.

Инсайдеры газеты «Коммерсантъ», в свою очередь, предупреждают, что дружеские отношения Кишинева и Москвы могут сильно пошатнуться, если Санду не сдержит своего слова о недопустимости «автомобильной блокады». Остается надеяться, что украинские власти одумаются и пойдут навстречу молдавским союзникам, подвела итог глава информационно-аналитического отдела ИАЦ МГУ.