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«Что мы натворили». Как Макрон выучил главный урок Афганистана для Запада

«Что мы натворили». Как Макрон выучил главный урок Афганистана для Запада

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал Запад извлечь урок из ситуации в Афганистане. По его словам, вторжение США на территорию этого государства и последующий вывод войск доказали, что демократию нельзя навязать извне.

«Этому нас научила ситуация в Ираке, в Ливии, ситуация в Афганистане. Необходимо понимать, что нельзя создать демократию с помощью оружия за несколько месяцев или несколько лет», — подчеркнул политик в эфире телеканала TF1.

При этом Макрон указал, что о признании нынешнего режима «Талибана»1 (террористическая организация, запрещенная в России) пока речи не идет, хотя с боевиками будут вестись переговоры на оперативном уровне.

«Есть условия. Они должны, прежде всего, уважать права тех, кто живет на их территории, и достоинство афганских женщин», — напомнил президент Франции.

Кабульский урок. Почему Байден не чувствует себя виноватым в провале США в Афганистане
Global Look Press  / Victor Mancilla / Keystone Press Agency

В беседе с «Политикой Сегодня» ведущий сотрудник Института Европы РАН, эксперт по Франции Сергей Федоров заметил, что подобную идею Макрон продвигал с самого начала своего президентства, однако впервые высказался об этом публично и откровенно.

«Во время предвыборной кампании Макрон осуждал действия предшествующего руководства Франции по ливийской проблеме, поэтому некие истоки по этой явно сформулированной сейчас мысли у него были. Почему он это сделал? Потому что США потерпели фиаско с большими политическими последствиями. Гегемон явно хромает и Pax Americana (с лат. — "Американский мир") становится достоянием истории, если уже не стал», — отметил собеседник издания.

Именно это факт, по мнению политолога, и подтвердил Макрон в своей речи, призывая не навязывать другим странам свои порядки и не проводить в них политические эксперименты. Причем все эти тезисы неоднократно выдвигал российский президент Владимир Путин, напомнил Федоров. К примеру, на юбилейной сессии Генассамблее ООН в 2015 году глава государства продемонстрировал на примере Сирии, как «экспорт идеологических установок» Запада привел не к прогрессу, а деградации.

«Что мы натворили». Макрон указал на главный урок, который Запад извлек в Афганистане
UN Photo  / Joshua Kristal

«Агрессивное внешнее вмешательство привело к тому, что вместо реформ государственные институты, да и сам уклад жизни были бесцеремонно разрушены. Вместо торжества демократии и прогресса — насилие, нищета, социальная катастрофа, а права человека, включая право на жизнь, ни во что не ставятся. Так и хочется спросить тех, кто создал такую ситуацию: вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили?» — задал риторический вопрос Путин.

Федоров обратил внимание, что Макрон стал одним из первых западных лидеров, кто действительно понял, «что же они натворили».

«Но лучше поздно, чем никогда. Как это сомнение и идея Макрона будут реализованы в политику западных стран, мы увидим по тому, какие решения будут приниматься впредь по данному вопросу», — подытожил собеседник ПС.

«Что мы натворили». Макрон указал на главный урок, который Запад извлек в Афганистане
kremlin.ru  / Пресс-служба Кремля

Главный научный сотрудник Центра Североамериканских исследований ИВИ РАН Александр Петров выразил мнение, что заявления Макрона прозвучали «двойственно», поскольку он, с одной стороны, поддерживает своих европейских коллег, с другой — тесно сотрудничает с США, в том числе и в военной сфере.

При этом Вашингтон едва ли извлечет урок из ситуации в Афганистане, поскольку президент Джо Байден и его ближайшее окружение продвигают тезис о том, что основную кашу заварил предшественник Дональд Трамп, а нынешняя администрация лишь придерживается договоренностей, достигнутых 29 февраля 2020 года.

В тот день республиканец подписал с «Талибаном» мирное соглашение, предусматривающее вывод войск из Кабула и начало межафганского диалога. Согласно документу, США должны были сократить численность войск в регионе с 12 тыс. до 8,6 тыс. человек за 135 дней, а затем продолжить вывод всех сил США и НАТО в течение 14 месяцев, если боевики воздержатся от насилия.

Кабульский урок. Почему Байден не чувствует себя виноватым в провале США в Афганистане
twitter.com/realDonaldTrump  / @realDonaldTrump

«Ситуация в Афганистане выглядит как будто бы логичной, но на самом деле достаточно запутанной. Позиция Байдена сводится к тому, что одна американская администрация и одни США не могут нести на себе весь груз ответственности, и здесь нужно находить какое-то общее решение», — объяснил Петров.

И, наконец, третий пункт политики Байдена заключается в том, что любое его действие рано или поздно будет подвержено критике. И ситуация в Афганистане — не исключение.

Ранее на встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель Путин заявил, что нельзя допускать проникновения террористов в соседние страны, в том числе под видом беженцев. Причем контролировать выполнение талибами своих обязательств должно как международное сообщество, так и Совет Безопасности ООН.

«Что мы натворили». Макрон указал на главный урок, который Запад извлек в Афганистане
Global Look Press  / Stringer/Xinhua

«Нужно прекратить безответственную политику по навязыванию извне чьих-то сторонних ценностей, стремление строить в других странах демократию по чужим лекалам, не учитывая ни исторические, ни национальные, ни религиозные особенности, полностью игнорируя традиции, по которым живут другие народы», —  говорил Путин.

В начале августа талибы усилили наступление на правительственные силы в Афганистане. 15 августа они вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Глава государства Ашраф Гани сложил с себя полномочия и покинул страну.

По требованию талибов, США должны к 31 августа полностью завершить операцию в Афганистане, эвакуировав американских граждан. О том, как разные страны подошли к спасению своих соотечественников из конфликтного региона, читайте в нашей статье.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации