«Что мы натворили». Как Макрон выучил главный урок Афганистана для Запада

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал Запад извлечь урок из ситуации в Афганистане. По его словам, вторжение США на территорию этого государства и последующий вывод войск доказали, что демократию нельзя навязать извне.

«Этому нас научила ситуация в Ираке, в Ливии, ситуация в Афганистане. Необходимо понимать, что нельзя создать демократию с помощью оружия за несколько месяцев или несколько лет», — подчеркнул политик в эфире телеканала TF1.

При этом Макрон указал, что о признании нынешнего режима «Талибана»1 (террористическая организация, запрещенная в России) пока речи не идет, хотя с боевиками будут вестись переговоры на оперативном уровне.

«Есть условия. Они должны, прежде всего, уважать права тех, кто живет на их территории, и достоинство афганских женщин», — напомнил президент Франции.

Global Look Press / Victor Mancilla / Keystone Press Agency

В беседе с «Политикой Сегодня» ведущий сотрудник Института Европы РАН, эксперт по Франции Сергей Федоров заметил, что подобную идею Макрон продвигал с самого начала своего президентства, однако впервые высказался об этом публично и откровенно.

«Во время предвыборной кампании Макрон осуждал действия предшествующего руководства Франции по ливийской проблеме, поэтому некие истоки по этой явно сформулированной сейчас мысли у него были. Почему он это сделал? Потому что США потерпели фиаско с большими политическими последствиями. Гегемон явно хромает и Pax Americana (с лат. — "Американский мир") становится достоянием истории, если уже не стал», — отметил собеседник издания.

Именно это факт, по мнению политолога, и подтвердил Макрон в своей речи, призывая не навязывать другим странам свои порядки и не проводить в них политические эксперименты. Причем все эти тезисы неоднократно выдвигал российский президент Владимир Путин, напомнил Федоров. К примеру, на юбилейной сессии Генассамблее ООН в 2015 году глава государства продемонстрировал на примере Сирии, как «экспорт идеологических установок» Запада привел не к прогрессу, а деградации.

UN Photo / Joshua Kristal

«Агрессивное внешнее вмешательство привело к тому, что вместо реформ государственные институты, да и сам уклад жизни были бесцеремонно разрушены. Вместо торжества демократии и прогресса — насилие, нищета, социальная катастрофа, а права человека, включая право на жизнь, ни во что не ставятся. Так и хочется спросить тех, кто создал такую ситуацию: вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили?» — задал риторический вопрос Путин.

Федоров обратил внимание, что Макрон стал одним из первых западных лидеров, кто действительно понял, «что же они натворили».

«Но лучше поздно, чем никогда. Как это сомнение и идея Макрона будут реализованы в политику западных стран, мы увидим по тому, какие решения будут приниматься впредь по данному вопросу», — подытожил собеседник ПС.

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Главный научный сотрудник Центра Североамериканских исследований ИВИ РАН Александр Петров выразил мнение, что заявления Макрона прозвучали «двойственно», поскольку он, с одной стороны, поддерживает своих европейских коллег, с другой — тесно сотрудничает с США, в том числе и в военной сфере.

При этом Вашингтон едва ли извлечет урок из ситуации в Афганистане, поскольку президент Джо Байден и его ближайшее окружение продвигают тезис о том, что основную кашу заварил предшественник Дональд Трамп, а нынешняя администрация лишь придерживается договоренностей, достигнутых 29 февраля 2020 года.

В тот день республиканец подписал с «Талибаном» мирное соглашение, предусматривающее вывод войск из Кабула и начало межафганского диалога. Согласно документу, США должны были сократить численность войск в регионе с 12 тыс. до 8,6 тыс. человек за 135 дней, а затем продолжить вывод всех сил США и НАТО в течение 14 месяцев, если боевики воздержатся от насилия.

twitter.com/realDonaldTrump / @realDonaldTrump

«Ситуация в Афганистане выглядит как будто бы логичной, но на самом деле достаточно запутанной. Позиция Байдена сводится к тому, что одна американская администрация и одни США не могут нести на себе весь груз ответственности, и здесь нужно находить какое-то общее решение», — объяснил Петров.

И, наконец, третий пункт политики Байдена заключается в том, что любое его действие рано или поздно будет подвержено критике. И ситуация в Афганистане — не исключение.

Ранее на встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель Путин заявил, что нельзя допускать проникновения террористов в соседние страны, в том числе под видом беженцев. Причем контролировать выполнение талибами своих обязательств должно как международное сообщество, так и Совет Безопасности ООН.

Global Look Press / Stringer/Xinhua

«Нужно прекратить безответственную политику по навязыванию извне чьих-то сторонних ценностей, стремление строить в других странах демократию по чужим лекалам, не учитывая ни исторические, ни национальные, ни религиозные особенности, полностью игнорируя традиции, по которым живут другие народы», — говорил Путин.

В начале августа талибы усилили наступление на правительственные силы в Афганистане. 15 августа они вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Глава государства Ашраф Гани сложил с себя полномочия и покинул страну.

По требованию талибов, США должны к 31 августа полностью завершить операцию в Афганистане, эвакуировав американских граждан. О том, как разные страны подошли к спасению своих соотечественников из конфликтного региона, читайте в нашей статье.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации