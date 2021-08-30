Власти США знали об угрозе теракта в аэропорту Кабула за сутки до взрыва

Пентагон был осведомлен о высоком уровне террористической угрозы в районе аэропорта Кабула за сутки до взрыва, сообщает издание Politico.

Согласно данным секретных телефонных переговоров между командирами американских вооруженных сил, за 24 часа до трагического инцидента глава Минобороны США Ллойд Остин инструктировал военных о подготовке к «событию с массой жертв». Таким образом, американское правительство заранее знало о готовящихся атаках.

В рамках инструкций военнослужащие США закрыли ворота на входах в воздушную гавань, уведомили «Талибан»1 (террористическая группировка, запрещенная в России) о потенциальной угрозе и оповестили всех американцев в Кабуле об опасности посещения некоторых общественных мест. Источник издания также отметил, что военные старались быть максимально бдительными.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации